Is dit hét geheime wapen waarmee Faris Haroun aanvoerder werd van Antwerp? Ook Benson, Odjidja en François Kompany haalden er hun voordeel uit

Vorige winter verhuisde Haroun van Cercle Brugge naar Antwerp. Een overstap die hij aan zichzelf te danken heeft. "Zijn fysieke testen waren fenomenaal en na zijn eerste training kreeg ik meteen een telefoontje van Decuyper om te zeggen dat Faris iedereen had weten te overtuigen", vertelt zijn manager Younous Oumouri in Sport/Voetbalmagazine.

"Mij verbaast het allang niet meer: Faris is een atleet. Hij offert zijn vakanties op om zich klaar te stomen op de voorbereiding. Deze zomer heeft hij crossfitlessen gevolgd met Benson, Vadis Odjidja en François Kompany. Elke dag, twee weken lang. Hij heeft me al vaak genoeg verteld: Ik heb hier anderhalf jaar hard voor gewerkt. Nu ik terug in eerste klasse sta, wil ik niet verslappen."