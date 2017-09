Trebel gaat zelfs verder dan enkel Weiler verdedigen: "Champagnevoetbal interesseert me niet"

Weiler ligt in de bovenste schuif bij Trebel, die natuurlijk ook wel speelt tegenwoordig. "De coach ontslagen is voor mij niet de juiste beslissing. Hij werd kampioen, speelt Champions League en heeft de kern vorig seizoen opgekuist. Wij staan achter hem, het is iedereen van de buitenwereld die meer wil", aldus de hoogblonde middenvelder.

Want voor Trebel is er geen probleem met de manier van spelen. "Het huidige voetbal bestaat niet meer uit de bal mooi rondspelen. Je moet een compact blok neerzetten. Je kan ook een match winnen op stilstaande fases tegenwoordig... Het voetbal is veranderd en wij passen ons aan."

We zijn misschien slecht begonnen, maar het kampioenschap is lang

Weiler zijn filosofie is goed aangeslagen bij Trebel. "Champagnevoetbal en niet winnen, dat interesseert ons niet. Mooi voetbal en geen drie punten? Ik wil winnen! We kunnen niet alles winnen, maar het belangrijkste is om een lijn aan te houden. Onze kracht vorig seizoen was dat we een moeilijk te ontwrichten blok waren. En tegen Bayern zag je dat weer."

Alles is dus koek en ei in Neerpede... "Nee, ik begrijp de polemiek rond de coach niet. De buitenwereld richt zich op één speler of op de coach als het slecht gaat. We me zo stoort is dat we nu al afgerekend worden op de Belgische competitie. We zijn misschien slecht begonnen, maar het kampioenschap is lang."