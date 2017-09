Ooit nog onderwerp van strijd tussen Anderlecht en Standard, nu kapiteinsband kwijt en op de bank in Luik

Scholz zijn prestaties waren immers niet om over naar huis te schrijven. De Deen ligt niet langer in de bovenste schuif. Toch opmerkelijk, want tijdens zijn sterke periode bij Lokeren wou ook Anderlecht hem en ging openlijk de strijd aan met Standard.

Aad de Mos heeft het nooit gehad voor Scholz. "Ik vond het al vreemd dat Anderlecht interesse in hem had", aldus de Nederlander in HBvL. Hij kon goed spelen in het compacte blok van Lokeren, maar bij een ploeg waar het ieder voor zich is, heeft hij het gewoon moeilijk."

“Zijn positiespel is vrij goed, maar met grote ruimtes heeft hij het gewoon lastig. Daar is hij niet wendbaar genoeg voor. Je moet ook niet vergeten dat hij bij Standard telkens een ander middenveld voor zich kreeg."