Inspiratieloos Barcelona haalt achterstand nog op, maar ziet man van 105 miljoen euro uitvallen (mét beelden)

door Yannick Lambrecht

Barcelona wint 1-2 tegen Getafe, maar kan niet tevreden zijn

Barcelona, dat in tegenstelling tot de grote concurrenten uit Madrid nog een perfecte score had, wou die lijn doorzetten in Getafe. Dat lukte wel maar de Catalanen kunnen achteraf toch niet echt tevreden zijn.