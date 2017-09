Bölöni is verdeeld over nieuwkomers: "Drie verrasten me positief, anderen dan weer negatief"

Antwerp zag heel wat spelers heel laat aankomen, die moeten nog in het systeem ingepast worden. Bölöni was echter niet over iedereen tevreden. "Ik ga niet in detail treden, maar ik kan wel zeggen dat bepaalde spelers erg aanwezig waren. Ik heb gezien dat ik op hen kan rekenen. Drie jongens hebben me positief verrast en bevestigd dat ze potentieel hebben", zei hij in Gazet van Antwerpen.

"Anderen hebben me dan weer in negatieve zin verrast. Over hen ben ik niet tevreden, nee. Maar daar kom ik intern nog wel eens op terug. Ik zag heel wat minpunten."