Boskamp is niet mals voor kampioenenmaker Anderlecht: "Hij weet het niet meer, was gestrest en had bloeddoorlopen ogen"

Coach René Weiler trok alle aandacht naar zich toe door Kums dinsdag tegen Bayern München in de verdediging te posteren. "Weiler weet het allemaal niet meer", aldus Bossie in Het Belang van Limburg. "Hij had na de partij tegen Bayern München bloeddoorlopen ogen en was ontzettende gestrest."

Niet twee jaar na elkaar de kleedkamer uitkuisen

Van Weiler werd dit seizoen beter voetbal verwacht. Net daarom haalde de landskampioen Kums naar het Park. "Vorig jaar werd alles nog geaccepteerd, omdat ze kampioen werden", gaat Boskamp verder.

"Maar je kan niet twee jaar na elkaar de kleedkamer uitkuisen, dat lukt in twee-drie maanden ook wel. Nu moet er weer gevoetbald worden."