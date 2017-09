Na Dennis blijkt ook ander Brugse zomertransfer een schot in de roos: "De nieuwe Simons" en "Clasie zal serieus moeten presteren om hem uit de ploeg te spelen"

Marvelous Nakamba groeit week na week en valt op die manier in de gratie van de Brugse fans. Ook Marc Degryse is onder de indruk. "Jordy Clasie zal serieus moeten presteren om deze Nakamba uit de ploeg te spelen", zei de analist bij Play Sports. "Hij is een certitude voor mij, die zowel ballen recupereert als zijn voetballend vermogen laat zien."

Niets dan lof dus voor Nakamba, ook bij de aanhang. Steeds meer supporters zien in hem de nieuwe Timmy Simons.

DIT is dus de reden waarom ik een truitje van Nakamba heb gekocht... #clukvm #brugestillIdie — Kaj Buysse (@Eperkii) 16 september 2017

#clukvm Ze mogen zeggen wat ze willen over het transferbeleid v Club, maar Dennis en Nakamba zijn toch wel 2 pareltjes. — TheWickedSickOne (@BigLeBluffski) 15 september 2017

3 pntn, daarmee is alles gezegd. Weinig beleving/tempo. Niveau moet paar treden omhoog. Nakamba & Horvath "uitblinkers" #clukvm #clubbrugge — Tino Schamp (@TinoSchamp) 15 september 2017

Nakamba toch weer fantastische onopvallende match. Die gast is op de een of andere manier echt de nieuwe simons voor mij. #clukvm #jpl — Gilles (@Gilleeees) 15 september 2017

Nakamba to the rescue. Eindelijk weer een 6 de naam waardig! #clukvm — Stefanie Staelens (@Stefanie__S) 15 september 2017