Piepjong Antwerp-talent wordt al 'de kleine Cavani' genoemd en staat op de radar van Champions League-finalist

Volgens Calciomercato.com staat de jonge aanvaller namelijk in de belangstelling van niemand minder dan Champions League-finalist Juventus. De Uruguayaan wordt door de Great Old voor een jaartje gehuurd van Tanque Sisley.

De nieuwe Cavani

In Uruguay wordt hij ook wel 'de kleine Cavani' genoemd omwille van zijn geboorteplaats (Ardaiz werd net als Cavani in Salto geboren) en zijn killerinstinct in de box.​

Juventus blijft de prestaties van de spits nauwlettend in de gaten houden. Benieuwd of Ardaiz ook na de winterstop nog voor Antwerp uitkomt...