Vreugde en opluchting enorm bij Gent: "Gigantische ontlading, stel je maar eens voor dat je hier verloor"

Dit ga ik nog lang herinneren -Louis Verstraete

Al die weken van tegenslag, van nét niet, in die halve minuut kwam het er in Oostende helemaal uit. Ook bij voorzitter Ivan De Witte. "De ontlading was gigantisch. Stel je maar voor dat je die wedstrijd verliest, dan wordt het nóg nerveuzer."

"Nu kunnen we met iets meer rust werken naar de toekomst." De toekomst scoorde ook, verpersoonlijkt in Louis Verstraete. "Het was nodig, dit ga ik nog lang herinneren", aldus Verstraete.