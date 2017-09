Van Holsbeeck en Vanden Stock laten trainer nog steeds niet vallen en staan (letterlijk) achter hem

door Johan Walckiers

door

Herman Van Holsbeeck en Roger Vanden Stock steunden hun trainer

Foto: © photonews

Er was zaterdagavond veel te doen om de discussie tussen Herman Van Holsbeeck en René Weiler in de coulissen van het Guldensporenstadion. Maar dat er gesproken werd over dat Weiler in nauwe schoentjes zit, valt te betwijfelen. Voorzitter en manager lieten hun steun immers blijken.