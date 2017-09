Op dit uur mag het al wat meer zijn: Hij scoorde bij eerste basisplaats, knappe WAG gooide tegelijk hoge ogen op ... Davis Cup

Luna Stevens was afgelopen weekend actief in Paleis 12 op de Davis Cup, waar ze werkzaam was als promomeisje van Adecco.

In die hoedanigheid zat ze het hele weekend in de buurt van de tennissers en werd ze op televisie ook meermaals gespot. Ook enkele jaren geleden was ze er overigens al bij tijdens de Davis Cup.

Walsh scoorde vandaag aan de Gaverbeek, maar zijn vriendin kon dat dus niet live zien vanwege haar werk. Benieuwd of Luna eigenlijk overweg kan met een tennisracket. Een bloemlezing van haar knapste foto's van de laatste weken alvast hier:

