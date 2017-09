Marc Brys na straffe comeback tegen Westerlo: "En toch voelt dit aan als twee verloren punten"

"Dit was zéker geen slechte wedstrijd van ons, maar er zat zoveel meer in", klonk het bij Marc Brys op de persbabbel in het Olympisch Stadion. "Uiteindelijk voelt dit toch aan als twee verloren punten en niet als een gewonnen punt."

"Akkoord, Westerlo speelde het goed uit en hun doelman had een begenadigde dag. Maar mits wat geluk en meer eerlijkheid van de neutrale man (Brys doelt op enkele twijfelachtige beslissingen van de ref, nvdr.) hadden we deze wedstrijd kunnen winnen."

Defensieve tegenstander

Na de snelle 0-1 plooide Westerlo massaal terug, haast vanuit een handbalformatie loerden de Kemphanen op de tegenaanval. "Maar dat deert ons niet. Vorig seizoen was dat niet anders", zegt Brys. "De tegenstanders zijn dit jaar wel een pak sterker, dat maakt het er voor ons niet gemakkelijker op. In deze reeks moeten we écht top zijn om wedstrijden te winnen."

En dan kwam Brys toch ook nog even terug op de discutabele tweede gele kaart voor Abdel Diarra. "Ik weet niet of je tegen een tweede gele kaart beroep kan aantekenen, maar ik wil het wel onderzoeken. Het zou toch absurd zijn als we Diarra volgende week moeten missen, terwijl de tv-beelden duidelijk aantonen dat er geen sprake is van een overtreding?"