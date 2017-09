Nu is het aan Fellaini: Pogba door eigen toedoen maanden aan de kant

The Sunday Times weet dat Pogba niet enkel een scheurtje in de hamstrings opliep, maar ook sukkelt met een peeskwetsuur. Volgens de bron van de krant zou Pogba serieus overdreven hebben in zijn individueel trainingsprogramma. En dat zou de oorzaak zijn van de blessure.

Het zou hem nu drie maanden aan de kant houden. Vrijdag was er al te horen dat José Mourinho bijzonder boos was op Pogba omwille van de blessure, die hij aan zichzelf te wijten heeft. Maar de een zijn brood... Marouane Fellaini zou wel eens kunnen profiteren van de afwezigheid van de Fransman.