PSV zet eindstand na twee minuten op het bord in moeizame topper tegen Feyenoord

De namiddag kon onmogelijk beter beginnen voor de thuisploeg. Na amper twee minuten kon Pereiro een voorzet van Locadia snoeihard binnentrappen. Kort voor de rust kwam Feyenoord dan ook nog eens met tien man te staan na rood van Berghuis.

In de tweede helft waren het desondanks de bezoekers die voor het grootste gevaar zorgden. De ene kans achter de andere, maar doelman Zoet stond sterk te keepen. PSV hield stand en komt zo gedeeld eerste naast Feyenoord.

Domper op de feestvreugde in Eindhoven: na 19 minuten kreeg goalgetter Luuk De Jong een harde tackle te verduren, hij moest noodgedwongen naar de kant. Het is nog niet duidelijk hoe erg zijn blessure is.

Overzicht van de vijfde speeldag in de Eredivisie: