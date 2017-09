Doelman Sinan Bolat reageert na eerste puntenverlies op verplaatsing van Antwerp

"Of ik kan leven met dit gelijkspel? Ja en nee", aldus de Turkse goalie. "Nee, omdat we een hele match heel georganiseerd hebben gespeeld en weinig hebben weggegeven tot die laatste bal goed viel. Dat is dus jammer. Al is een punt op Lokeren altijd goed."

Het verschil tussen het Antwerp van de eerste en de tweede periode was groot. "In de eerste helft hadden we de match helemaal in handen en hadden we de gevaarlijkste kansen. In de tweede helft kregen we het moeilijk, maar hielden we goed stand. Maar dan viel die enige bal van Lokeren goed en daar viel een doelpunt uit."

"Als we elke week deze mentaliteit tonen, dan wordt het een mooi en goed seizoen"

Antwerp kwam er nog nauwelijks uit na de rust. "Lokeren begon erg veel te drukken en dan begonnen we met die lange bal te spelen. Al bij al hebben we nog goed standgehouden", aldus Bolat, die met Antwerp dus geen 12 op 12 pakt buitenshuis. "We staan nog steeds op een mooie plek in het klassement. Als we elke week deze mentaliteit tonen, dan wordt het een mooi seizoen."