Anderlecht-spelers reageren op kritiek op hun coach: "Het is moeilijk met de enorme druk op zijn schouders"

"Weiler buiten", klonk zelfs toen Anderlecht op 0-1 kwam. Uros Spajic was de eerste om zijn coach te verdedigen. "Ze zijn niet tevreden, maar dat is normaal. We hebben geen goed seizoensbegin en ze verwachten meer. Ze willen zeges en het is aan ons om hen die te bezorgen", aldus de Serviër.

Leander Dendoncker had een meer uitgesproken mening. "Ze hebben het recht om hun mening te verkondigen. Ze vertegenwoordigen de club. Ze mogen zingen wat ze willen", zei de middenvelder.

Achter Weiler

"We staan achter de coach, we zijn een groep die nauw aan elkaar hangt. We willen ervoor vechten. We willen het maximum geven voor de club, meer kan ik niet zeggen", voegde Spajic daaraan toe.

Volgens Dendoncker is de druk op Weiler enorm. "Hij probeert zijn best te doen, maar dat is niet evident met de druk op zijn schouders."

Ook Matz Sels had zijn mening. "Tuurlijk heeft de coach onze steun nog! Waarom niet? We proberen uit te voeren wat hij vraagt en we hadden gewonnen als de ref een penalty had gefloten."