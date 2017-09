Wijnants: "Dat is het grote verschil tussen dit STVV en dat van de voorbije jaren"

door Yannick Lambrecht

door

Stef Wijnants verklaart de sterke start van STVV

Foto: © photonews

Niemand had kunnen voorspellen hoe de top 6 in de Jupiler Pro League er momenteel uitziet. STVV is één van de ploegen die toch onverwacht sterk aan het seizoen begon. Analist Stef Wijnants is onder de indruk.