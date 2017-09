Slotfase in Lokeren-Antwerp voer voor discussie: "Je hebt de technologie. Er wordt zoveel geld in gepompt. Gebruik ze, gebruik ze!"

"Ik kan hier niet mee leven. Eén: Antwerp is niet aan onze goal geraakt in de tweede helft. En twee: de scheidsrechterlijke dwaling in het slot", vertelde De Ridder na de wedstrijd. "Los van het feit dat er een videoref is, zijn ze daar dan nog met een hele bende scheidsrechters. Iedereen van ons zag dat het handspel was, maar de refs niet."

"Het was 100% penalty en er worden ons in principe twee punten door de neus geboord"

En dus vraagt de vleugelspeler zich af waarom de technologie niet gebruikt werd. "Als je dan merkt dat er commotie is, gebruik die videoref dan en kijk wat er aan de hand is", aldus De Ridder. "Het was 100% penalty en er worden ons in principe twee punten door de neus geboord."

"Dat is een wereld van verschil voor ons. Met 9 punten stonden we rond de top 6 en nu moeten we toch rondom ons kijken. Je hebt de technologie. Er wordt zoveel geld in gepompt. Gebruik ze, gebruik ze! Globaal gezien verdienden wij gewoon de drie punten", besluit de Lokeren-speler.