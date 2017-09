Kaminski zag ook andere speelstijl bij ex-ploeg: "Lange bal en veel duwen en vechten"

Kaminski zag Kortrijk verdiend een punt pakken. "Er zat misschien wel meer in ja", zei hij. "Ze lieten veel ruimte na de 2-1 en daar hadden we beter gebruik van moeten maken. Maar ze haalden ook hun powerplay boven. Veel met de lange bal en vechten en duwen", zag hij.

Toen hij zelf bij Anderlecht speelde, was dat niet echt de speelstijl. "Het is anders ja. Een andere manier van spelen. Maar met die twee grote jongens vooraan kan je dat wel doen. Maar goed, een puntje tegen Anderlecht, daar moet je eigenlijk wel tevreden mee zijn. Al heb ik wel een dubbel gevoel."

Bijna 'schlemiel'

De twee goals waren - mits wat meer concentratie - immers te vermijden. "Die eerste goal kwam Harbaoui heel goed ingelopen. En die tweede pak ik de bal eerst twee keer en daarna wijkt hij af. De details, daar moeten we nog aan werken."

Kaminski was bijna de schlemiel toen een bal onder hem door schoof, gelukkig voor hem ging het leer over de achterlijn. "Ik begrijp het niet. We hebben hier nog getraind en toen was alles in orde. Maar bij de match schoof het veld enorm. De andere spelers hadden me al gewaarschuwd."