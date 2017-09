Tom De Sutter bewijst zijn waarde voor Lokeren met assist en toch: "Ik kan er niet mee leven"

"Ik kan er niet mee leven, want blijkbaar was het handspel in de slotfase", opent Tom De Sutter. "Dan is het dus wel zuur. Antwerp heeft ook niet zoveel kansen gecreëerd. Wij ook niet, maar in de tweede helft verdienden we misschien iets meer dan een gelijkspel."

Lokeren begon slapjes aan de wedstrijd. Het resulteerde in een verdiende voorsprong voor Antwerp. "In de eerste helft waren we niet zo scherp, maar tweede helft was het een stuk beter. Moeilijk om te analyseren, want ik was aan het opwarmen", doelt de aanvaller op zijn invalbeurt.

De Sutter kreeg een kwartier van coach Peter Maes, maar was wel van goudwaarde met een assist. "Dat doet zeker deugd en ik ben blij dat het een punt heeft opgeleverd. Ik zal - zoals een voetballer het moet zeggen - hard blijven werken en geduld moeten tonen."