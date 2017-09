Vreemd beeld van Weiler met Van Holsbeeck in de catacomben, Degryse neemt de verdediging op: "Dat maken jullie ervan"

René Weiler legde het meteen met handen en voeten uit aan Herman Van Holsbeeck ergens in een cafétaria in het Guldensporenstadion. Dat hadden ze op Proximus ook meteen gemerkt:

Weiler qui justifie ses choix dans la cafétéria de Courtrai. Images étonnantes. #CFootRTBF #kvkand pic.twitter.com/eUu2FBqVLu — Warnichou (@Warnichou) September 16, 2017

En het was voer voor discussie achteraf. "We weten natuurlijk niet wat er gezegd is geweest, maar erg leuk zag het er niet uit", aldus Geert De Vlieger in Sports Late Night. "Het is raar dat men bij Anderlecht dit soort speculaties toelaat."

Marc Degryse zag het dan toch weer iets anders: "Jullie maken het er van dat het een pittige discussie was, maar ik denk dat Weiler gewoon uitlegde hoe hij het ziet. Ik denk dat Vanden Stock, Van Holsbeeck en Weiler aan hetzelfde zeel trekken momenteel. Vooral de buitenwereld en de supporters zijn tegen hen."