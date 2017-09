Opvallend: Alexandre Boucaut haalt er Filip Joos en Geert De Vlieger bij om zichzelf te verdedigen na discutabele fase in Kortrijk-Anderlecht

Sommigen vonden dat de bal op de stip moest, anderen dan weer niet. In het Anderlecht-kamp was de reactie meteen na de bewuste fase heftig.

"Er is een microscoop nodig om te zien of er contact was", legde Alexandre Boucaut eerder al uit. (Dat leest u HIER) Opvallend was dat de scheidsrechter nog andere argumenten gebruikte om zijn beslissing te verdedigen.

"Filip Joos en Geert De Vlieger hebben ook geen stelling ingenomen", aldus Boucaut in Het Laatste Nieuws. "Ik zag een herhaling waarin Onyekuru zijn hiel vasthield, maar er was nergens contact geweest met zijn hiel."