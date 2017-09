Nog een zware klap voor Lierse: sterkhouder minstens vijf weken out

Frédéric Frans liep afgelopen zaterdag tijdens de wedstrijd op Tubize een voetblessure op. Een scan deze ochtend bracht de aard en ernst van de blessure aan het licht: Lierses kapitein liep een scheur op in de peesplaat van de voetzool en is daardoor 5 tot 6 weken out.

Slecht nieuws voor Fred Vanderbiest, die al zwaar onder vuur ligt en nu weer moet beginnen puzzelen. Morgen wacht de bekermatch tegen Antwerp en die kondigt zich ook al pittig aan.