Weiler groef eigen graf: "Een strijd met de fans en de media, dat win je nooit"

Van Binst had het ontslag wel verwacht. "Als je ze na de match in Kortrijk in dat kamertje zag staan, wist je al hoe laat het was", aldus Van Binst. "Maar eigenlijk had ik het pas volgende week verwacht." Van Binst verklaarde het met een eigen grapje: "Misschien hadden ze schrik dat hij zou winnen en dat er er niet meer vanaf gingen geraken..."

"Kijk, een strijd met het publiek kan je nooit winnen. En ook niet met de media. Hij heeft nogal wat flaters gezegd voor en na matchen. Uitspraken die je nooit bij Anderlecht mag doen. Dat heeft de publieke opinie al snel tegen hem doen keren", meent Van Binst.

Defensieve trainer paste niet

Dat er mooi voetbal gevraagd werd, dat begreep Weiler niet. "Anderlecht is een speciale cultuur. Aanvallend verzorgd spel zit daarin gebakken. Weiler zag ik meer als een defensieve trainer. En dat past niet bij Anderlecht."

En wat nu? "Ik denk wel dat de spelers er zijn om aanvallend voetbal te spelen. Maar dan moet je daar wel de juiste coach bij zetten. Frutos en die andere twee zijn voor mij tussenoplossingen. Je moet nu een man hebben die het er wel kan uithalen, iemand met ervaring."