Trainer vergelijkt Mertens met de topspitsen: "Dries is één van de besten ter wereld"

Sarri twijfelde deze zomer niet. Door de terugkeer van zijn centrale aanvallers had hij Mertens weer naar de flank kunnen verbannen, maar geen haar op zijn hoofd die daaraan dacht. En gelijk heeft hij...

"Of Mertens te vergelijken is met grote spitsen zoals Higuain en Lewandowski? Er zijn wel wat verschillen, maar op het niveau van afwerking beschouw ik hem als een van de beste van de wereld", zegt Sarri in Corriere dello Sport.