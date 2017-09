Dit is de tijd die Frutos krijgt om zich te bewijzen

Het is een serieuze promotie voor Frutos, want eigenlijk had hij onder René Weiler niet zoveel in te brengen. Weiler overlegde meestal met David Sesa en vooral Thomas Bingelli. Die laatste stond in voor alle tactische analyses.

De keuze voor Frutos is er ook één om het publiek te sussen, want de Argentijn is enorm populair in supporterskringen. Dat hij zeker de ploeg niet definitief overneemt, is om hem ook nu niet te verbranden in een moeilijke situatie.

Celtic en Standard

De volgende vier matchen mag hij hoogstwaarschijnlijk wel coachen: Waasland-Beveren, Celtic, Standard en KV Mechelen. Daarna hoopt het bestuur een nieuwe naam te kunnen voorstellen.