Van Holsbeeck geeft meer uitleg: "Weiler kon strijd niet winnen" en "Frutos wordt ad interim trainer"

Het mag duidelijk zijn: Weiler heeft zelf gevraagd om de samenwerking stop te zetten. "Ja, maar we hebben de beslissing samen genomen, de coach, de voorzitter en ik. Na Kortrijk was de maat voor hem vol. Zeker nadat de supporters na de 0-1 zijn ontslag hebben geëisd. Toen hij daarna nog samen met zijn vrouw werd belaagd, besliste hij: 'ik stop ermee'", aldus Van Holsbeeck bij VTM Nieuws.

De buitenwereld was wel al langer aan het morren. "Als je zijn palmares bekijkt: kampioen, kwartfinale EL, Supercup,... Twee jaar geleden stonden de fans op het veld van Oostende om meer inzet te eisen van de spelers. We hebben een coach genomen die er wel inzet heeft ingekregen. We hadden dus iets meer respect verwacht. Maar de man had voor zichzelf uitgemaakt: 'deze strijd kan ik niet winnen'"

Frutos

Wie de ploeg de komende weken zal leiden, is ook duidelijk: "Frutos krijgt enkele weken de tijd om de volgende matchen goed door te komen. Maar laat ons duidelijk zijn: ad interim. Onze zoektocht naar een nieuwe coach is gestart. We willen een coach die discipline en goed voetbal brengt", besloot Van Holsbeeck.