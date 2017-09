Lukaku treitert Everton-fans na zijn doelpunt: "Dat was gewoon een geintje"

Na zijn doelpunt begonnen de fans van Everton massaal te joelen. Veel spelers zouden een doelpunt tegen hun ex-ploeg niet vieren, maar Lukaku legde net zijn hand op zijn oor alsof hij wou zeggen 'ik kan jullie niet horen'.

"Nog een doelpunt en de overwinning, daar ben ik blij mee", zei Lukaku na de match aan Sky Sports. Die reactie naar de supporters? "Dat was gewoon een geintje na die gemiste vrij trap."

Man Utd legde er vier in het mandje en toch was Lukaku nog niet helemaal tevreden. "We hadden meer kunnen scoren in de eerste helft. Maar we waren niet precies genoeg. Na de rust had Everton veel controle, maar uiteindelijk heeft de kwaliteit het verschil gemaakt", besloot Big Rom.