Amateurclub Rupel Boom verliest duizenden euro's door bekerformat: "We zouden eigenlijk onze U17 moeten sturen om het belachelijke aan te kaarten"

Spelers moeten twee dagen verlof pakkenDeel deze quote:

En zo wordt een mooie affiche ineens een nachtmerrie. "Eupen was nu ook niet de droomloting. Maar nu moeten we voor een gedeelde recette voor 800 man gaan spelen: 1500 euro voor de ref, 750 euro aan eten en 600 euro voor de bus... En ingang aan 5 of 10 euro. Je kan ook rekenen zeker?"

Daarbij komt nog het ongemak voor de spelers. "Ze moeten nu woensdag vrijaf vragen, maar ook donderdag, want we zullen pas om 3u terug zijn. Als je op zondagmiddag speelt heb je trouwens geen 800 lux nodig. Eigenlijk is dit belachelijk en zouden we het belachelijk moeten behandelen. We zouden onze U17 moeten sturen... Maar goed. Zet die profclubs er eens van in de eerste ronde in..."