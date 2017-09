Maes ziet waaraan De Sutter moet werken om "waardevol" te zijn: "Bij Club Brugge kon het anders"

De Sutter sukkelde met allerlei kwaaltjes en was daardoor ook niet topfit. Peter Maes heeft hem zeker nog nodig. "Ik heb hem gezegd hoe ik hem zie functioneren in het team. Ik heb hem uitgelegd hoe hij waardevol voor ons kan zijn", aldus Maes. "Bij Club Brugge kon hij in de zestien spelen, maar Lokeren is een andere zaak."

"Hier moet je meer meters maken en meer in het spel betrokken zijn. En daar moet je fysiek klaar voor zijn. We werken daar hard aan. Zaterdag deed hij het goed als pivot en zorgde hij ervoor dat iemand anders kon scoren. Zo zie ik hem graag spelen", gaf Maes zijn spits hoop.