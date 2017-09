Yannick Ferrera vreest niet voor ontslag, maar ziet wat ontbreekt: "Bestuur weet ook dat zij en wij als technische staf de goals niet kunnen maken"

Andy Kawaya lag in de lappenmand, maar Ganvoula, Drazic, Pedersen en Bandé kregen in de loop van de wedstrijd hun kans bij KV Mechelen. Geen van hen kon uiteindelijk de netten van Horvath bol zetten en dus hoop te geven aan Malinwa.

In zeven wedstrijden scoorde KV Mechelen zes keer. Mats Rits en Hassane Bandé zijn met twee goals voorlopig topschutter bij hun team, ook Matthys en Drazic scoorden al. Maar voorlopig staat de scoringsmachine stil bij Mechelen.

We missen een doelpuntenmaker. Dat is geen verwijt, maar een feit

"We missen een doelpuntenmaker momenteel. Dat is geen verwijt, maar een feit. We hebben vier spitsen met een ander profiel en het zou goed zijn als een van hen een paar keer zou beginnen scoren. We spelen goed hé, meer doen dan we nu doen is echt niet mogelijk."

En dus voelt Yannick Ferrera zich nog zeker bij Malinwa: "Ik ben niet ongerust. Het bestuur? Ik denk dat ze ook weten dat noch zij, noch de technische staf de doelpunten kan scoren. De inzet en de vechtlust zien ze ook. Ik denk niet dat ik zal ontslagen worden, we moeten gewoon hopen dat de situatie snel keert door goed en hard te blijven werken."