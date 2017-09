Anderlecht denkt aan Hein Vanhaezebrouck, AA Gent-voorzitter Ivan De Witte zet zich schrap: "Als hij weg wil, gaat hij"

door Diederik Geypen

Foto: © photonews

Voor Anderlecht is Hein Vanhaezebrouck de meest geschikte kandidaat om de taken van René Weiler over te nemen. En dus houdt men zich bij AA Gent klaar.