Geen Dejaegere of Oostende-held Verstraete voor AA Gent, maar deze drie keerden wél terug

Ook Louis Verstraete werd niet opgenomen in de selectie, hij blesseerde zich tijdens de opwarming van de beloftenwedstrijd van maandag. Pech voor de doelpuntenmaker uit Oostende-Gent.

Toch is er ook goed nieuws voor de Buffalo's. Zo keren zowel Franko Andrijasevic, Birger Verstraete en Samuel Kalu terug uit blessure. Een kwartiertje in de Bekerwedstrijd is misschien wel ideaal voor hun terugkeer.

Bekijk hieronder de volledige Gentse selectie.