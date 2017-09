Conte heeft inspiratie gekregen van het Kums-experiment: "Musonda kan als vleugelverdediger spelen"

"Charly Musonda en Kenedy kunnen morgen hun kans krijgen", vertelde de Italiaan. Over de jonge Belg had hij wel een bijzondere opmerking.

"Iedereen ziet dat hij een jong talent is en hij werkt heel hard om mee te kunnen in een fysiek sterke competitie. Hij kan op de tien spelen, op de flank of in de toekomst zelfs als vleugelverdediger." Het doet wat denken aan de bijzondere beslissing van de pas ontslagen Weiler om Sven Kums als libero te gebruiken.

En Hazard?

Ook over die andere Belg gaf Conte een update. "Dit is het juiste moment om Eden Hazard terug te laten starten", zei hij. "Hij is al een topspeler, maar kan nog altijd verbeteren en één van de allerbesten worden."