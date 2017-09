'Ik zeg niet op voorhand neen tegen Anderlecht"

De Boer kende met onder meer vier landsitels vele successen bij Ajax, maar trok na enkele seizoenen de deur achter zich dicht bij de Amsterdammers. Een nieuwe uitdaging vond hij bij Inter Milaan, maar daar pakte de mayonaise niet. Na tegenvallende resultaten was een ontslag het logische gevolg. Ook bij Crystal Palace, de club van Christian Benteke, werd hij erg snel bedankt voor bewezen diensten.

De Nederlander, gekend om zijn aanvallende aanpak, is op zoek naar rust en stabiliteit. Dat treft, want de Brusselaars zoeken net hetzelfde in deze post-Weilerperiode. De fans willen na al die jaren weer goed en dominant voetbal zien, met veel balbezit. Een kolfje naar de hand van de Nederlandse oefenmeester?