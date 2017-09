Wisselend succes voor de Rode Duivels in de League Cup, Liverpool eruit!

door Sander De Graeve

door

Liverpool gaat eruit in de League Cup, Tottenham-Belgen bekeren wel verder

In Engeland stonden vanavond heel wat wedstrijden in de League Cup op het programma. Daar zagen we landgenoten doorgaan én uitgeschakeld worden.