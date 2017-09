Welk team zorgt dit seizoen voor dé bekerstunt? De opvallendste resultaten van de voorbije tien jaar ...

De voorbije jaren is het wat stil wat betreft de stunts. Vorig seizoen won Geel van Standard en deed Tubeke Westerlo de das om, het jaar daarvoor bekerden vijftien eersteklassers en Antwerp verder richting de 1/8e finales.

Langer geleden noteerden we al eens meer verrassingen. Kan het dit seizoen ook weer een echt stuntseizoen worden? Gezien vele teams uit 1A onder druk staan misschien niet. Of net wel, want de amateurteams en de ploegen uit 1B kunnen er maar van profiteren.

Als we de laatste 10 jaar bekijken, krijgen we een tabel waarbij opvalt dat er elk jaar wel minstens 1 stunt is, maar nooit meer dan 4 (25%) van de 16 wedstrijden die we voor de kiezen krijgen. Kan jouw ploeg de stunt ontlopen? Of net voor de stunt zorgen?

De stunts van de voorbije jaren:

2016-17: Geel (1 amateur) - Standard 2-1

2016-17: Westerlo - Tubeke (1B) 0-1

2015-16: Oostende - Antwerp (2e) 0-2

2014-15: Coxyde (3e) - Moeskroen 0-0, 4-3 penalty's

2014-15: Olsa Brakel (3e) - Westerlo 6-1

2014-15: Genk - Racing Mechelen (2e) 0-1

2014-15: Lommel (2e) - WB 2-1

2013-14: Westerlo (2e) - Bergen 1-1, 4-3 penalty's

2012-13: STVV (2e) - Beerschot 1-1, 4-2 penalty's

2012-13: Westerlo (2e) - Lierse 2-0

2012-13: KV Oostende (2e) - OHL 2-1