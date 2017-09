Italiaanse topspits kon (of kan) nog komen uitbollen in België

door Yannick Lambrecht

door

Antonio Cassano bevestigt interesse uit België

De soap van Antonio Cassano was afgelopen zomer ook maar een speciaal geval. Ging hij nu stoppen, of niet, of toch wel? Niemand kon het op de duur nog volgen. Hij kon/kan zelfs naar België komen.