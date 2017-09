'Bayern-ster stak stokken in de wielen van Coutinho-transfer Barça'

Nu blijkt ook waarom Jürgen Klopp en co. weigerachtig stonden tegenover een vertrek van de vaardige Braziliaan. Eerst moest er immers een waardige vervanger aangetrokken worden.

De keuze van Klopp viel op een landgenoot, Thomas Müller van Bayern München. Volgens Bild had die echter geen zin om het vertrouwde Bayern achter zich te laten voor Liverpool.

Barça ging uiteindelijk voor Dembélé

Ondanks het feit dat Müller niet langer een onbetwiste basisspeler is bij de Duitse recordkampioen, ging de clubliefde dan toch boven een avontuur in Engeland. Barcelona ging uiteindelijk voor Ousmane Dembélé en daarmee is de kous helemaal af.