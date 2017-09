Lierse kreeg op bezoek bij buur Antwerp alweer geen loon naar werken: "Week na week hetzelfde verhaal"

"Dit is week na week hetzelfde verhaal", zuchtte doelman Nathan Goris. "We deden in de eerste helft alles goed en creëerden kansen genoeg om te scoren. Maar voorin ontbraken we dat tikkeltje geluk. Dat overkomt ons al heel het seizoen."

Strafschopfase

Aan het einde van de eerste helft was er dan ook nog discutabel handspel, maar scheidsrechter Luc Wouters legde de bal niet op de stip.

"Ik stond in het verlengde van de actie", pikte Koen Weuts in. "Bij de tackle ging de hand duidelijk boven het hoofd. Wat Wouters zei over de actie? Hij stond te dichtbij om de fase goed te beoordelen. Een scheidsrechter moet natuurlijk in een fractie van een seconde beslissen."

Deze prestatie nemen we mee naar de competitie, die voor ons nog altijd primeert

In de tweede helft hield Goris Lierse lange tijd recht. "Ik kon me enkele keren onderscheiden, maar toch viel die 1-0 te vroeg", vond de goalie. "Met de powerplay kregen we het moeilijk."

Toch kan Lierse ondanks het verlies voortbouwen op deze bekerpartij. "Hier halen we vertrouwen uit", besloot Weuts. "Kansen voor de rust, en goed verdedigd nadien. Die prestatie nemen we mee naar de competitie, die voor ons nog altijd primeert."