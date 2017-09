Jelle Van Damme vierde zijn eerste 90 minuten voor Antwerp: "Of Hairemans een straffere linker heeft? Ja, dat moet ik toegeven"

"Ik moest even geduld hebben, maar natuurlijk doet het deugd om een hele wedstrijd te spelen", blikte de 33-jarige Van Damme terug. Bijna pikte de linksachter een doelpuntje mee, maar twee keer stond Nathan Goris in de weg. "Ook dat is een kwestie van tijd tot die bal er wel eens ingaat."

"We hadden het in de eerste helft knap lastig op de snelle tegenaanvallen van Lierse, maar na de rust losten we dat goed op. We zetten veel hoger druk, waardoor de tegenstander er nog nauwelijks uitkwam."

Het is een kwestie van tijd tot die bal er wel eens ingaat - Van Damme over zijn twee kopbalkansen

De ingevallen Hairemans was de man van de wedstrijd met twee prachtige assists. "Het is een luxe als je een speler als Geoff kan inbrengen. Met zijn linker kan hij heel beslissend zijn, dat liet hij vandaag (gisteren, red.) zien. Of hij een betere linker heeft dan ik? Ja, dat moet ik wel toegeven..." (grijnst)

"Het was een leuke bekerwedstrijd met veel supporters. Een derby in het bekertoernooi is altijd leuker om te spelen", besloot de linksachter.