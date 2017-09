Rode Duivel in bloedvorm maakt indruk: "Hij zal er sowieso minstens twintig maken dit seizoen, eerder dertig waarschijnlijk"

Dries Mertens voelt zich helemaal in zijn sas in Napels en wordt er door de supporters op handen gedragen. Niet onbegrijpelijk als je de ene goal na de andere maakt. Van Vaerenbergh ziet dat het systeem van Napoli op zijn lijf is geschreven: "De aanvalsdriehoek met hem, Insigne en Callejon is om duimen en vingers bij af te likken."

Het hele team is ontzettend goed op elkaar ingespeeld. Slechts twee spelers vertrokken in het tussenseizoen, en dat waren dan nog eens weinig bepalende spelers. Coach Maurizio Sarri speelt een grote rol in het aantrekkelijke voetbal van de Napolitanen. "Het leuke aan hem is dat hij altijd van een aanvallend voetbalplan uitgaat. Hij houdt weinig rekening met de tegenstander. Meer doelpunten maken dan hen is het belangrijkste. Misschien is dat ook wel de reden dat ze in de Champions League en op het eind van vorig seizoen wat tekort schoten, omdat ze minder aan verdedigen dachten en meer aan aanvallen", aldus Van Vaerenbergh.





Geboren killer

De Eleven Sports-commentator vindt Mertens het beste tot zijn recht komen in de spits. "Hij is zo snel dat hij altijd wel op het juiste moment opduikt in de baklijn. De 3-0 die hij maakte tegen Benevento was wereldklasse. Hij kreeg die bal op kophoogte maar duwt hem met de studs voorbij de keeper. Dat is een instinct van iemand die geboren is om in de kleine baklijn de ballen die hij krijgt af te werken. Ik vond het een van de mooiste doelpunten die Mertens de voorbije maanden gemaakt heeft, en daar zaten toch heel wat pareltjes tussen."