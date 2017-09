"Hij is samen met Luc Nilis de beste speler waar ik in veertig jaar mee samenwerkte"

door Maarten Cattaert



Teammanager Pierre Denier lovend over speler die hij destijds zelf lanceerde bij Genk

Foto: © photonews

De Bruyne is on fire. Zelfs zijn grootste criticasters moeten noodgedwongen toegeven dat hij in grote doen is. "Voor mij behoort hij tot de beste middenvelders ter wereld van dit moment", zegt Pierre Denier, die hem onder zijn hoede had bij Genk.