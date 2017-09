Vanhaezebrouck bijzonder blij met kwalificatie: "De goede dingen onthouden" & "Chapeau voor Geel"

Nu willen we onze eerste thuisoverwinning pakken - Hein Vanhaezebrouck Deel deze quote:

"Chapeau voor Geel, voor hun coach en hun manier van voetballen. Leuke ploeg om tegen te spelen. We hadden tegenstand en dat is een pluim voor Geel. Ik had verwacht dat ze er na 60 minuten door zouden zitten, maar dat was niet het geval."

De belangrijke week lijkt zo uitstekend te verlopen voor AA Gent. "We hebben onze wedstrijd gewonnen tegen KV Oostende, we plaatsten ons nu voor de volgende bekerronde en we willen dit weekend onze eerste thuisoverwinning behalen. We zijn nu al voor twee derde geslaagd."