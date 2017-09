Ophef in Oekraïne: Shaktar-icoon betrapt op dopinggebruik!

Een week na de indrukwekkende 3-1 zege van Shaktar Donetsk tegen Napoli in de Champions League, pakken er zich om extrasportieve redenen donkere wolken samen bij de club uit Oekraïne. Media uit het land beweren namelijk dat rechtsachter Darijo Srna positief heeft getest op doping na de wedstrijd tegen Dries Mertens en co. Meteen ook de reden dat Srna niet in de selectie zat tegen Chernomorets Odessa.

De 35-jarige Kroatische rechtsachter en aanvoerder speelt al bijna heel zijn carrière voor Shaktar en wordt er gezien als een icoon. Zowel bij de Kroatische nationale ploeg als in clubverband is hij recordhouder wat het aantal caps betreft. Hoeveel de boete voor club en speler bedraagt, is nog niet geweten.