Aubameyang onthult waar hij deze zomer naartoe kon: "Het was een ramp"

De Gabonese spits maakte nochtans wel werk van een toptransfer. "Ik heb het gevoel dat de clubs niet te ver wilden gaan voor mij. We hadden een akkoord met Borussia dat ik kon vertrekken. Het is uiteindelijk niet gebeurd en dat is een teleurstelling. Maar ik ben ook blij dat ik gebleven ben", vertelt hij aan RMC.

Meerdere aanbiedingen

Aubameyang bekent dat hij naar China kon, maar een echte optie was dat toch niet. "Het was een gebrek aan professionaliteit. Het schriftelijk aanbod liep vertraging op. Het was een ramp."

PSG was uiteindelijk nog het dichtste bij. "Ik had begin juni een ontmoeting had met PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi. Het was voor de komst van Antero Henrique (technisch directeur, nvdr.), en toen hij kwam besloten ze dat ze mij niet zouden nemen", meent Aubameyang.