Fred Vanderbiest opgetogen over zijn Lierse, en mijmerend over ex-club Antwerp: "Ik voelde nog veel vriendschap bij spelers en fans"

"Ik ben hier maar een korte periode geweest, maar het voelde enorm goed aan hier terug te komen. Ik voelde nog veel vriendschap bij spelers en supporters, dat was fijn."

De Brusselaar keert nog graag terug naar Deurne-Noord, waar hij vorig seizoen enkele maanden aan de slag was. "Ik volg Antwerp van heel kortbij en hoop ook dit jaar enkele matchen mee te pikken."

Straf wat enkele jongens, die nog nauwelijks speelden, lieten zien

Hoewel Vanderbiest met Lierse het onderspit delfde in de zestiende finales van de Croky Cup, blikte hij wel met een positief gevoel terug. "Gezien de situatie waarin we verkeren, hebben we de partij tegen Antwerp goed in blok aangepakt. Minpuntje was dat we onze momenten niet benutten. Op dat vlak moeten we de kelk tot op de bodem ledigen."

"Over de mentaliteit en kwaliteit van mijn spelers ben ik tevreden. Wat enkele jongens, die nog nauwelijks speelden, lieten zien, was straf."

