Schrikwekkend: Ex-Beerschotter in zijn eigen huis in elkaar geslagen door rivaliserende fans

"Dit is helaas een zoveelste episode in een reeks van gewelddaden tegenover onze club", laat Dinamo Zagreb weten. Niet iedereen kan er blijkbaar mee om dat Zagreb de fiere leider is in Kroatië.

Als je mijn passie en liefde voor het voetbal wil wegnemen, neem dan een geweer en schiet mij dood zonder woorden - Mario Cvitanovic

Cvitanovic verscheen donderdag op de persconferentie met een gips rond de arm. "Voetbal is mijn leven. Je kunt mijn manier van spelen goed of slecht vinden, maar daar kunnen we over praten", klinkt het. De daders zijn nog niet gevat, maar meer dan waarschijnlijk gaat het om rivaliserende fans.