Beker van België: klassieker tussen Anderlecht en Standard, Club Brugge tegen bekerhouder, Lokeren trekt naar rivaal Gent

door Yannick Lambrecht

Overzicht van de 1/8e finales in de Beker van België

Foto: © photonews

De 1/16de finales in de Beker van België zijn afgerond. Donderdag kon Charleroi eenvoudig met 4-0 winnen tegen La Louvière en zo zien we in de volgende ronde alleen nog eersteklassers, een unicum in de beker. Na afloop van die match volgde de loting voor de volgende ronde.