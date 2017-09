Wat een verschil! Ex-coach van Manchester City-speler: "Hij verdient nu zo'n 100 maal meer dan in zijn beginperiode bij ons"

Sterling verdiende ondanks zijn basisplaats bij Liverpool en zijn selectie voor de Engelse nationale ploeg 'slechts' 2000 pond per week, omgerekend zo'n 2265 euro. Dit is natuurlijk geen slechte verdienste voor een tiener, maar naar voetballers normen is dit een peulschil vergeleken met de grootverdieners.

Volgens Rodgers was dat echter een bewuste keuze. "Jonge spelers krijgen veel te snel een soort verstoorde realiteit. Ik probeerde dat tegen te gaan door geen gigantisch loon uit te keren aan Raheem.", verklaarde zijn ex-trainer aan The Independent.

100 maal meer

Echter was de situatie, omwille van zijn uitzonderlijk hoog niveau op dat moment, na enkele maanden niet meer te houden. Daarom hebben ze toch besloten zijn contract te verhogen. Enkele maanden later vertrok hij naar het Manchester City van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany waar hij naar verluid een slordige 200 000 (!) euro per week zou verdienen. Wat dus neerkomt op zo'n 100 maal meer dan zijn oorspronkelijke loon.